[SPOILER] - Rémy usurpe l'identité de Thomas

Rémy a appris il y a quelques jours que Soraya le trompe depuis des semaines avec Thomas. Furieux et dégouté de cette découverte, il a immédiatement quitté Soraya et la colocation. Seulement, Rémy a totalement changé d’attitude sur différents points depuis quelques jours. La dernière idée du jeune homme est d’écrire à Soraya avec un nouveau téléphone en se faisant passer pour Thomas… Quelle idée peut-il bien avoir derrière la tête ? Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.