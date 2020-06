[SPOILER] - Renaud impuissant face au drame

Marianne est la deuxième victime de l'agresseur de Sète. Longtemps sidérée, Marianne refusait de témoigner et espérait reprendre le cours de sa vie. Pourtant, elle a eu les bons réflexes et a précieusement gardé ses vêtements pour les possibles traces d'ADN. On la retrouve à son domicile en compagnie d'Aurore pour une perquisition. C'est à ce moment que Renaud, le compagnon de Marianne arrive. Une chose est sure, il semble tout ignorer.