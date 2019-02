[SPOILER] La révélation du secret de Morgane

Depuis l’arrivée de Morgane au lycée, le courant est très vite passé entre elle et la proviseure Sandrine. Les deux femmes sont sorties ensemble et ont commencé à flirter. Mais lorsque Sandrine a donné rendez-vous à Morgane dans une chambre d’hôtel pour faire évoluer leur relation, Morgane lui a posé un lapin. C’est l’heure des explications. Sandrine ne comprend pas ce que Morgane lui cache depuis un certain temps. Quel est son secret ? Morgane finit par l’avouer difficilement : elle est transgenre. Il y a quatre ans, elle était encore un homme. Coincée dans un corps d’homme, mal dans sa peau, elle a décidé d’assumer sa transformation en femme. Mais il lui est encore difficile d’en parler quand elle commence une relation amoureuse. Sandrine est sous le choc… Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.