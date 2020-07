[SPOILER] - Révolution en marche à Paul Valéry

Sous l'impulsion de Timothée et Manon, les élèves du lycée Paul Valery sont en marche de vivre une grande révolution. La génération Greta Thunberg s'apprête à faire la grève des études pour manifester en faveur de l'écologie ! Au programme de Manon et Timothée : équiper le lycée en panneau solaire, une cantine approvisionnée par des producteurs bios et locaux ainsi que réduire l'empreinte carbone du lycée. Pour arriver à leur fin ils ont prévu de ne plus travailler et de ne plus répondre aux professeurs. Si cela convient très bien à Jules et Noor, il en est autrement pour Charlie…