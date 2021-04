[SPOILER] - Rien ne va plus entre Arthur et Sofia !

En classe, Arthur propose à Sofia de sortir ensemble ce soir mais elle décline. Le couple se prend ensuite la tête au sujet de Quentin et se font surprendre par Alma, qui les oblige à continuer leur conversation devant tout le monde et en anglais ! Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.