[SPOILER] - Robin accuse Alex d'être responsable de l'incendie

L’enquête débute pour comprendre comment l’incendie a démarré au mas. Alex et Robin sont convoqués devant Martin pour répondre à ses questions. Pour Robin il n’y a pas de doutes, Alex est responsable du feu car il n’a pas effectué l’entretien du compteur électrique correctement. Alex, qui vit un moment compliqué avec Chloé à l’hôpital et le Mas détruit, s’emporte contre l’attitude de son frère. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.