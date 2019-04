[SPOILER] – Rose folle de rage contre Margot

Alors que Rose débarque chez les Delcourt, Chloé lui apprend une triste nouvelle… César a disparu, quelqu’un l’a enlevé ! Très vite, elle s’en prend à Margot et rejette l’intégralité de la faute sur elle. L’adolescente accepte ses remarques acerbes et juge elle-même ne pas être une bonne mère. Rose sait-elle où se trouve le bébé ? Margot va-t-elle récupérer son bébé sain et sauf ? Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.