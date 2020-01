[SPOILER] - Rose rencontre Marco, devant Antoine !

Dans l’épisode 642 du lundi 20 janvier 2020 Rose et Antoine prennent un café au spoon. L’occasion pour lui de tenter une nouvelle fois de séduire Rose. C’était sans compter sur l’arrivée d’un homme qu’attendait Rose depuis un certain temps… Marco s’est enfin décidé à venir lui rendre visite et la rencontrer physiquement ! De quoi déstabilisé Antoine qui n’a pas l’air de comprendre la scène qui se déroule face à lui…Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.