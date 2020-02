[SPOILER] - Roxane démasquée par la police

Aurore a tenté d’établir un piège pour arrêter la tueuse de Sète. Elle sait désormais qu’il s’agit de la sœur de David. Ce dernier sort de prison et elle l’a fait suivre dans l’idée où il tenterait de rejoindre sa sœur. Le policier qui a suivi David n’a rien noté d’anormal…. Si ce n’est une gêne étrange entre le lui et la serveuse du Spoon, Roxane ! Sara entend cette discussion et s’empresse de s’immiscer pour une fois de plus couvrir Roxane. Jusqu’où est-elle prête à aller pour protéger celle qu’elle l’aime ? Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.