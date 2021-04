[SPOILER] - Roxane trahie par une vidéo de surveillance !

En retrouvant le taxi qui a emmené Doumergue à l’hôpital, Aurore sait désormais qu’il n’était pas seul. Elle espère finalement mettre un visage sur le nom d’Aurélie Doumergue grâce aux images de caméra surveillance. On y voit bel et bien Roxane, mais uniquement de dos ! Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.