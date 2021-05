[SPOILER] - Sacha arrêté par la police !

Ecœurés face aux mensonges de leur père, Ben et Solenne ne veulent plus le voir et préfèrent s’en aller chez Tristan. On frappe à la porte, c’est la police ! Sacha est officiellement mis en garde à vue dans l’affaire de la disparition de Clémentine…Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.