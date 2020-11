[SPOILER] - Sacha avoue toute la vérité à sa fille !

Contrairement à ce que lui avait affirmé Sacha, Solenne a bien la possibilité d'effectuer sa rééducation en France et non obligatoirement à l'hôpital de Boston. Une fois rentrée chez elle, la jeune fille décide de confronter son père. Sacha finit par lui avouer que suite à l'accident, l'assurance ne lui a versé « que » 30 000 euros, une somme insuffisante pour combler tous les frais nécessaires…