[SPOILER] - Sacha enfin derrière les barreaux !

Sacha s’enferme dans le déni et nie tout en bloc. Son avocate est formelle. S'il décide de plaider non coupable, malgré toutes les preuves qui l'accablent, Sacha risque la perpétuité. Demain Nous Appartient, du lundi au vendredi à partir de 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replays, extraits et bonus sur MYTF1.