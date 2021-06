[SPOILER] - Sacha montre son vrai visage devant sa famille !

A Frontignan, l'ambiance est électrique entre Océane et Sacha. Ne supportant plus les mots de sa fille, il la saisit et la plaque violemment contre la vitre ! Il est éloigné à temps par Juliette…