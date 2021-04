[SPOILER] - Sacha trompe Clémentine ?

Sacha a été aperçu à Sète alors qu'il prétendait être à Paris. Au Spoon, Alex le confronte et se demande s'il n'a pas une maîtresse. Sacha nie tout infidélité et affirme au contraire préparer une surprise à Clémentine. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.