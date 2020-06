[SPOILER] - Samuel coupe les ponts avec Sofia

La séparation de Leïla et de Samuel a laissé des traces. L’état de Samuel se dégrade, ce qui peine profondément Sofia qui décide de lui venir en aide. Erreur ! Samuel retrouve ses anciens démons et commet l'irréparable. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.