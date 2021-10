[SPOILER] - Samuel est-il amoureux de Victoire ? Réponse...

Alma questionne Samuel. Elle l’a vu prendre Victoire dans ses bras et insinue donc qu’il se passe quelque chose en eux. Mais Samuel lui assure qu’il n’y a rien. Alma décide de le croire et lui fait confiance. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.