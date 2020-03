[SPOILER] - Samuel gifle Noor !

La relation entre Samuel et Noor devient de plus en plus tendue. En effet, la cohabitation des deux est au bord de l'explosion. Samuel ne supporte plus l'attitude égoïste de Noor et son petit copain Jules. L'adolescente est quant à elle persuadée que son beau-père fait tout son possible pour lui « pourrir » la vie. Une dernière dispute fait commettre l'irréparable à Samuel… Après s'être fait accusé de pédophile, il donne une énorme gifle à Noor ! La réaction de l'ado risque d'être terrible…