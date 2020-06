[SPOILER] - Samuel s'en va !

Samuel, le cœur brisé par sa rupture avec Leila, décide à son tour de quitter Sète. En plein rangement dans ses bagages, il reçoit la visite de Bilel. Ce dernier est bien décidé à ce que Samuel quitte les lieux au plus vite. Il n'a toujours pas digéré l'histoire d'amour entre Samuel et Leila et compte protéger ses filles du mieux qu'il peut de toute cette histoire.