[SPOILER] - Samuel veut adopter Sofia

Depuis maintenant quelques semaines Samuel et Sofia ont décidé de prendre le temps de se connaître et de s’apprivoiser. Désormais ils entretiennent une très bonne relation et au détour d’un petit déjeuner au Spoon, Samuel a une grande demande pour Sofia… En effet, soucieux du rôle de père qu’il peut avoir, Samuel propose à Sofia de l’adopter ! La jeune fille est d’abord assez interloquée mais décide finalement d’accepter la proposition de son père biologique ! William risque de ne pas apprécier la nouvelle… Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.