[SPOILER] - Sandrine a-t-elle tué Franck ?

Si Sandrine prétendait être au lycée au moment où Franck a été tué, la police a été informée par Lise qu’elle n’était plus dans l’établissement à 18h. Son alibi étant compromis, son avocate Virginie trouve les mots et arrive à la faire vaciller. Sandrine est alors prête à lui raconter ce qui s'est réellement passé. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.