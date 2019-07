Depuis plusieurs jours, Sandrine cache un lourd secret à Morgane... Mais Sandrine ne peut plus garder ça pour elle et décide de tout lui raconter. Morgane est sous le choc... Morgane lui explique qu'elle ne peut plus garder ça pour elle. Victoire a besoin de réponse et Sandrine peut lui en donner. Mais pour Sandrine, il faut laisser Victoire en dehors de tout ça... Retrouvez tous les soirs "Demain nous appartient" sur TF1.