[SPOILER] - Sara change de camp

Sara a trouvé dans les affaires de Roxane le même masque que celui du hacker. Roxane s'est dans un premier temps défendue avant de révéler à Sara ses actes et les raisons qui l'ont poussé à l'acte. Des révélations amenant une réaction pour le coup étrange chez Sara… Au lieu d'accomplir son travail de policière et de dénoncer Roxane pour ses agissements, Sara décide de la couvrir et même de l'aider à essayer de se faire oublier ! Les sentiments qu'elle éprouve pour Roxane risquent de mettre en danger Sara… L'amour a ses raisons que la raison ignore !