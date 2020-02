[SPOILER] - Sofia a disparu !

Les Daunier ont été exfiltrés dans un endroit tenu secret pour les protéger du tuer. En effet, les menaces se font de plus en plus dangereuses à leur encontre. Si William et Manon attendent patiemment que l’enquête avance avant de pouvoir sortir de la planque, il en est autrement pour Sofia. La jeune ado s’est enfuie ! Pour retrouver les bras de son amoureux, elle n’a pas su résister à la tentation et vient de prendre la fuite. Cela pourrait-être le moment idéal pour que le tueur mette ses menaces à exécution… Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.