[SPOILER] - Sofia découvre le secret de Samuel !

Sofia soupçonne quelque chose entre Samuel et Victoire ! Samuel n’arrive plus à cacher son attirance pour Victoire et l’arrivée du nouveau pédiatre à l’hôpital n’arrange rien ! Samuel serait-il prêt à tromper Alma avec Victoire ? Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.