Le couple Arthur et Sofia font leur rentrée à Paul Valéry. Sofia demande à Arthur quand est-ce qu'il compte rentrer habiter chez lui. Elle essaye de comprendre pourquoi il en veut autant à sa mère... Sofia essaye de raisonner Arthur et lui faire comprendre que la situation pour sa mère ne doit pas être simple non plus.... Retrouvez tous les soirs sur TF1 "Demain nous appartient" à 19h20.