[SPOILER] - Sofia et Quentin : stop ou encore ?

Sofia rend visite à Quentin au parloir. Ce dernier regrette de lui avoir fait subir cette épreuve et juge qu’il est préférable qu’ils ne se voient plus. Malgré leurs sentiments, ils s’échangent un baiser d’adieu avant de se quitter. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.