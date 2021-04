[SPOILER] - Sofia fait tout avouer à Quentin

Sofia se rend au parloir pour parler à Quentin. Ce dernier lui raconte comment il a rencontré Geoffroy et les circonstances qui ont mené à son incarcération. Sofia l'implore d'avouer le plan B du couple Beaulieu, afin de ne pas priver Camille et Maud de leur père Xavier. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.