[SPOILER] - Soraya a fait son choix !

Bientôt le grand départ pour Remy et Soraya ? Ils semblent plus que jamais résolus à quitter Sète pour une nouvelle vie en Martinique. Pour Soraya, cette perspective d’avenir ne lui laisse pas le choix : elle doit définitivement mettre son histoire avec Thomas derrière elle. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.