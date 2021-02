[SPOILER] - Souleymane bientôt de retour à Sète ?

C'est l'heure de rentrer à Sète pour Souleymane et Valérie. Cependant l'adolescent ne veut pas partir avec sa mère. Il lui en veut d'avoir menti sur son amnésie pour récupérer Antoine. Ce dernier demande à son fils de lâcher du lest, pour préserver leur famille.