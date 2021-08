[SPOILER] - Souleymane quitte Sète pour aller à…

Dégoûté par l'attitude de Judith, Souleymane ne veut plus rien avoir affaire avec elle. Noor tente de le raisonner mais sa décision est prise : il va quitter Sète et rejoindre son père à Calvières.