[SPOILER] - Souleymane s'en prend violemment à Rose !

Souleymane apostrophe Rose dans les couloirs de l’Institut et lui reproche son mauvais comportement à l’égard de Valérie depuis son arrivée. Rose nie en bloc mais Souleymane ne décolère pas, il se sent trahi. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.