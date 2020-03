[SPOILER] - Souleymane soutient son père malgré tout !

Souleymane vient de découvrir le lourd secret de son père. En effet il a appris que face à ses mésaventures d'il y a 20 ans, Antoine a dû quitter ses parents du jour au lendemain, sans jamais les revoir. Face aux révélations de son père, Souleymane éprouve beaucoup de compassion sur son histoire et les conséquences qui s'en sont suivies. Après l'avoir longtemps jugé, Souleymane découvre une nouvelle facette de son père et voit en lui un homme d'un grand courage. Après ces derniers mois très compliqués, leur relation père/fils va peut-être enfin pouvoir être vécue pleinement, dans le bonheur et le respect mutuel.