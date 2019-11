[SPOILER] - Souleymane trahit son père en révélant la vérité à la police !

Depuis la disparition en mer de Valérie, son fils Souleymane est totalement déboussolé. Le traumatisme de l'accident et ses rêves où il voit son père tirer un coup de feu n'arrangent rien. Quand il apprend que son père entretient une relation avec Rose, il effectue des recherches sur elle et découvre qu'elle a tué son ex-mari. Souleymane a désormais une certitude. Selon lui Rose a poussé Antoine a tué Valérie. Il va faire part de tout ce qu'il sait à Martin. Sa déposition enfonce un peu plus son père et pourrait devenir un élément clé de l’enquête... Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.