[SPOILER] – Le terrible secret de Morgane révélé…

La relation entre Morgane et son fils est de plus en plus compliquée. Colérique et incompris, Gabriel est devenu inerte au dialogue. Depuis peu, ce dernier s’attire les foudres de son entourage en volant dans les magasins et en se battant. Au Spoon, elle tente de renouer les liens avec l’adolescent et cherche à le comprendre. Mais Gabriel en veut à Morgane, qui aurait tué son père… La nouvelle infirmière scolaire a-t-elle une face cachée ? Que s’est-il réellement passé ? Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.