[SPOILER] - Thomas Delcourt s'effondre en prison !

Thomas attend beaucoup du travail de Soraya. Il espère de tout cœur pouvoir être libéré en conditionnelle le temps que procès arrive. Malheureusement, Thomas reçoit une visite de Soraya qui n’amène pas que de bonnes nouvelles. En effet, le juge refuse de laisser à Thomas sa liberté. Alors que Soraya et Thomas discutent du cas de ce dernier, l’homme tousse de plus en plus fort et s’effondre tout à coup ! Que se passe t-il ? Thomas est-il en danger de mort ? Soraya devrait être encore plus sensible et vigilante sur son cas si jamais il venant à tomber gravement malade… Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus de DNA tous les jours sur MYTF1.