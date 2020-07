[SPOILER] - Thomas rompt avec Soraya !

Soraya explique à Thomas que Remy lui a évoqué ses souhaits d’avoir un enfant. Une déclaration qui ne passe pas auprès de Thomas. Il pensait que c’était terminé entre Soraya et Remy. Face aux doutes de la jeune femme, il s’emporte et pense que Soraya se joue de lui. Furieux, il lui adresse des mots terribles… Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.