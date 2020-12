[SPOILER] - Timothée convainc son père, c’est Rémy l'agresseur !

Depuis qu'il a croisé le regard de Rémy Valski à l'hôpital, Timothée est persuadé d'avoir reconnu le homejacker qui l'a agressé lui et Lou. Victor tente de lui expliquer que l'infirmier a un alibi mais rien n'y fait. Timothée a une mémoire photographique et pour lui, ces yeux bleus ne peuvent appartenir qu'à Rémy. Face à l'insistance de son fils, Victor se laisse convaincre !