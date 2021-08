[SPOILER] - Toute la vérité sur l'accident de 1983 !

Brigitte et Régis acceptent de revenir sur l'accident de voiture de 1983. Régis a perdu la tête quand il a vu Serge Toussaint en voiture et a décidé de le suivre, jusqu'à le percuter, même s'il a voulu freiner au dernier moment.