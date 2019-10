L'affaire Pierre Leroy connaît enfin son assassin. Il s'agit de Justine, qui raconte les faits à Aurore. On découvre alors le chantage que lui faisait Pierre et la violence qu'il a eu vis à vis d'elle. Désemparée, on sait enfin pourquoi et comment Justine l'a tué... Retrouvez "Demain nous appartient" tous les soirs à 19h20 sur TF1.