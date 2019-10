Antoine, Valérie et leur fils Souleymane partent naviguer en mer. Quelques heures après leur départ, Antoine envoie un mayday. Ils ont eu un accident et ont besoin d’être secourus. Seulement Antoine et Souleymane arrivent à Sète avec les secours. On ne connaît pour le moment rien de l’accident. Une seule question demeure : Ou est Valérie ? Retrouvez "Demain nous appartient" tous les soirs à 19h20 sur TF1.