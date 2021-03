[SPOILER] - Tristan accuse Roxane & Ulysse de piquer dans la caisse !

Tristan est contrarié et pour cause : il manque 100 euros dans la caise du Spoon. Il confronte Roxane et Ulysse, persuadé que l'erreur vient d'eux, et va jusqu'à suggérer, maladroit, qu'ils auraient emprunté de l'argent dans la caisse. Les deux employés se défendent, vexés.