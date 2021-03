[SPOILER] - Tristan laisse les clés du Spoon à…

Tristan annonce à Roxane et Ulysse qu'il va prendre du recul au Spoon et qu'il va leur confier beaucoup plus de responsabilités. Ces derniers se réjouissent de pouvoir prouver qu'ils en sont capables. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.