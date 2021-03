[SPOILER] - Tristan quitte le SPOON ?

Rentrés de Perpignan, Justine constate que Tristan est contrarié à cause des problèmes survenus au Spoon durant son absence. Tristan souhaite passer plus de temps avec sa famille et songe à mettre le Spoon en gérance. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.