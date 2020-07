[SPOILER] - Ulysse dit je t'aime à Amanda !

Amanda vit sa première histoire d’amour depuis le terrible viol qu’elle a subit. Un début de relation difficile à gérer pour la jeune femme qui n’a absolument plus confiance en elle. Alors qu’elle se rend au Spoon, Amanda surprend Ulysse en train de plaisanter avec une cliente. Blessée, elle décide aussitôt de repartir mais Ulysse la rattrape ! Le jeune homme prend son courage à deux mains et dit pour la première fois à Amanda… Je t’aime. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.