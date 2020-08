[SPOILER] - Ulysse rend à Amanda les clés de chez elle

Ulysse est tombé raide dingue d’Amanda. Seulement, la jeune femme a encore des attitudes étranges suite au terrible viol qu’elle a subit. Elle n’arrive plus à donner sa confiance aux hommes et cela se ressent forcément sur sa relation avec Ulysse. Le jeune homme décide d’ailleurs de rendre à Amanda les clés de chez elle pour la rassurer. Il en est cependant hors de question pour la jeune femme. Elle est prête à se battre contre ses traumatismes et à aller de l’avant pour construire son couple avec Ulysse. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.