[SPOILER] - Ulysse s'éteint sous les yeux d'Amanda

Sur les lieux de l'urbex, Amanda parvient à communiquer avec Ulysse, encore coincé dans la grotte. Lui et ses acolytes ont été empoisonnés par l’eau croupie et les médicaments envoyés par les secours ne font pas effet. En sanglots, Amanda assiste impuissante à l’affaiblissement d’Ulysse. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.