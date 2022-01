[SPOILER] - Un attentat à Sète !

C’est la panique dans le musée de Sète ! L’alarme s’est déclenchée et a verrouillé toutes les issues de secours. Angie et Jahia sont bloquées à l’intérieur. Impossible de savoir ce qu’il se passe, et si c’était un attentat ? Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.