[SPOILER] - Un avenir pour Thomas et Soraya ?

Soraya ne sait plus quoi faire depuis des semaines entre Rémy et Thomas. Finalement tombée amoureuse de ce dernier, elle a décidé de quitter Rémy pour entamer une relation avec Thomas. Ce n’est cependant pas une période facile pour Soraya, sans repères et perdue dans son avenir avec le prisonnier. Parviendra-t-elle à construire une relation avec un homme derrière les barreaux ? Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.