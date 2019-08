Madame Lazzari a parlé à Arthur, il en est certain! Mais Victoire lui explique que ce sont des réflexes qui peuvent arriver aux gens qui sont dans le coma... . Quand soudain, Madame Lazzari parle et prononce les mots : " le bébé", "le bébé pleure". Victoire est sure qu'elle parle du bébé qu'elle voit dans ses rêves. Victoire et Arthur ne comprennent pas la réaction de Sandrine. Retrouvez "Demain nous appartient" tous les soirs sur TF1 à 19h20.